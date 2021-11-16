Сборная Азербайджана U-19 одержала первую победу в отборочном цикле ЕВРО-2022

Сборная Азербайджана по футболу до 19 лет одержала победу в последнем матче отборочного раунда чемпионата Европы-2022.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, выступающая в 8-й группе отборочного раунда азербайджанская сборная в последнем матче не дала шансов команде Люксембурга - 2:0. Голы забили Мирмовсум Джаниев и Мехрадж Бахшали на 23-й и 77-й минутах соответственно.

Наша команда завершила отборочный тур на 3-м месте с 3 очками в 3-х играх, 1-2 места делят Бельгия и Испания, набравшие по 7 очков. Последнее место занял Люксембург, не выигравший ни одной игры на этапе.