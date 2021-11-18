Звездные послы ЧМ в Баку восхищены организацией соревнований

Звездные послы 35-го чемпионата мира по прыжкам на батуте в Баку - трехкратная призерка Олимпийских игр, чемпионка мира по прыжкам на батуте Карен Кокберн (Канада) и победитель чемпионатов мира и Европы по прыжкам на батуте Дэвид Мартин (Франция) восхищены организацией соревнований. Об этом звездные послы ЧМ сказали в четверг Trend, передает Day.Az.

"В Баку прекрасный зал Национальной арены гимнастики, где созданы все условия для тренировок и проведения соревнований. Чемпионат мира проходит интересно, мы наблюдаем за выступлением известных, титулованных гимнастов, а также знакомимся с новыми именами. Счастливы находиться на чемпионате мира в Баку. Гордимся, что являемся звездными послами столь значимого спортивного соревнования. Желаю всем участникам успешных выступлений. Так как я сама из Канады, то болею за представителей своей страны. При этом скажу, что на чемпионате сильный состав спортсменов, все они являются достойными соперниками", - отметила Карен Кокберн.

"Федерация гимнастики Азербайджана великолепно организовала соревнования. Для спортсменов созданы замечательные условия, прекрасный соревновательный зал с хорошими гимнастическими снарядами. В Национальной арене гимнастики в Баку царит прекрасная атмосфера, и мы рады находиться здесь, быть частью этого чемпионата", - сказал Дэвид Мартин.

Он также сообщил, что со следующего года изменятся правила в батутной гимнастике.

По его словам, комбинации упражнений спортсменов будут усложняться.

Отметим, что 35-й чемпионат мира по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке проходит в Национальной арене гимнастики в Баку 18-21 ноября. В соревнованиях участвуют около 270 гимнастов из 33 стран мира. Азербайджан на них представляет Михаил Малкин (тамблинг), который выступит во второй соревновательный день.

На чемпионате, который продлится четыре дня, спортсмены выступят в программе индивидуальных и синхронных прыжков на батуте, а также на акробатической дорожке и двойном мини-батуте. Также будут определены победители в командном зачете.