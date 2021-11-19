Чемпионат мира по прыжкам на батуте и тамблингу в Баку проходит на самом высоком уровне. Об этом сказал в пятницу Trend участник чемпионата, украинский спортсмен Виталий Войтив, передает Day.Az.

"Это уже мой третий визит в Баку. Традиционно здесь прекрасная организация соревнований. Мне все нравится, я рад быть участником данного масштабного спортивного мероприятия. Что касается моего выступления на чемпионате, то остался доволен, мне удалось выполнить программу так, как это было запланировано", - отметил спортсмен, добавив, что у него было достаточно времени подготовиться к соревнованию.

Виталий Войтив заявил, что город Баку произвел на него большое впечатление, он надеется, что ему еще не раз будет предоставлена возможность сюда приехать.

"Для нас была проведена экскурсия, мы ознакомились с достопримечательностями города. Признаюсь, я хотел бы еще раз приехать в Баку", - добавил он.

35-й чемпионат мира по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке (тамблинг) проходит в Национальной арене гимнастики в Баку 18-21 ноября. В соревнованиях участвуют около 270 гимнастов из 33 стран мира. Азербайджан на чемпионате мира представляет Михаил Малкин (тамблинг).

На чемпионате мира в Баку будут разыграны 15 комплектов наград.