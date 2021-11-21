Национальная арена гимнастики в Баку для меня как родная.

Об этом сказала Trend участница 35-го чемпионата мира по прыжкам на батуте и тамблингу, украинская спортсменка Марина Кийко, передает Day.Az.

"Наверное, раз шесть была в Баку, на Европейских играх, на Кубках мира. Здесь мне всегда комфортно, хорошая арена, гимнастические снаряды, разминочный зал. Мне все нравится. Чемпионат мира организован очень хорошо, везде добродушные и приветливые люди, а волонтеры во всем помогают.

До соревнований было сделано все возможное, чтобы мы могли плодотворно подготовиться к выступлению и показать достойный результат. За это выражаем глубокую благодарность организаторам", - отметила украинская спортсменка.

Говоря о соперниках на чемпионате, Марина Кийко подчеркнула, что все спортсмены являются достойными конкурентами.

"Соперники на чемпионате хорошие, мы все друг друга давно знаем. Они на батуте соперники, а за батутом - друзья. Все молодцы, все сильные, одним повезло, другим - нет, а кто-то на голову выше. Спорт есть спорт", - добавила она.

Отметим, что 35-й чемпионат мира по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке (тамблинг) проходит в Национальной арене гимнастики в Баку 18-21 ноября. В соревнованиях участвуют около 270 гимнастов из 33 стран мира.

На чемпионате азербайджанский гимнаст Михаил Малкин завоевал серебряную медаль в прыжках на акробатической дорожке.