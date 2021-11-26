На Всемирных соревнованиях среди возрастных групп в Баку созданы отличные условия

В Баку круто принимают, для участников Всемирных соревнований среди возрастных групп по прыжкам на батуте и тамблингу созданы отличные условия.

Об этом сказала Trend участница соревнований, украинская спортсменка София Теплухина, передает Day.Az.

"Организация соревнований замечательная. Очень отзывчивые волонтеры, готовые всегда прийти на помощь, оказать содействие тренерам и спортсменам в любой ситуации. Соревнования проходят на позитивной волне", - отметила украинская гимнастка.

София Теплухина подчеркнула, что до старта соревнований у команды Украины было достаточно времени, чтобы пройти акклиматизацию и опробовать снаряды.

"У нас было вполне достаточно времени для подготовки на месте. Мы прилетели за три дня до старта и провели три тренировки. Для меня участие во Всемирных соревнованиях среди возрастных групп - большой опыт. На соревнованиях такого масштаба я участвую впервые, поэтому все волнительно. Конечно, я получила огромный соревновательный опыт, который станет заделом на будущее", - добавила она.

28-е Всемирные соревнования среди возрастных групп по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке (тамблинг) проходят в Национальной арене гимнастики в Баку 25-28 ноября.

В соревнованиях участвуют 650 спортсменов из 32 стран мира. На турнире гимнасты выступают в следующих возрастных категориях - 11-12 лет, 13-14 лет, 15-16 лет и 17-21 год. Они принимают участие в программе индивидуальных и синхронных прыжков на батуте, а также на акробатической дорожке и двойном мини-батуте.

На соревнованиях Азербайджан представляют 15 гимнастов. В программе прыжков на батуте это - Селджан Магсудова, Магсуд Магсудов, Аммар Бахшалиев, Ибрагим Мустафазаде, Мехти Алиев, Ниджат Мирзоев, Али Нифталиев, Шафига Гумбатова, Сама Джафарова; в программе прыжков на акробатической дорожке - Тофиг Алиев, Адиль Гаджизаде, Билал Гурбанов, Гусейн Асадуллаев, Алексей Караташов и Эльнур Мамедов.

Отметим, что в соответствии с требованиями карантинных правил соревнования проходят без зрителей.