"Челси" и "Манчестер Юнайтед" сыграли вничью в матче чемпионата Англии по футболу

"Челси" сыграл вничью с "Манчестер Юнайтед" со счетом 1:1 в матче 13-го тура чемпионата Англии по футболу, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС. Встреча состоялась на стадионе "Стэмфорд Бридж" в Лондоне.

В составе "Манчестер Юнайтед" забитым мячом отметился Джейдон Санчо (50-я минута). У "Челси" отличился Жоржиньо (67, с пенальти).

Впервые с 2 октября в стартовый состав "Манчестер Юнайтед" не вошел португальский нападающий Криштиану Роналду. Он появился на поле на 64-й минуте, заменив Санчо.

"Манчестер Юнайтед" провел первый матч в чемпионате Англии под руководством Майкла Каррика, который исполняет обязанности главного тренера после ухода Уле Гуннара Сульшера. В первом матче при английском специалисте манкунианцы в Лиге чемпионов на выезде обыграли испанский "Вильярреал" (2:0). Каррик выступал за "Манчестер Юнайтед" с 2006 по 2018 год, в его составе стал пятикратным чемпионом Англии, обладателем кубка страны и Кубка английской лиги. Также выигрывал Лигу чемпионов, Лигу Европы и клубный чемпионат мира.

"Челси" продлил серию без поражений в чемпионате Англии до восьми матчей (пять побед и три ничьих). Последний раз команда из Лондона проигрывала 25 сентября во встрече против "Манчестер Сити" (0:1). "Манчестер Юнайтед" не может выиграть в трех матчах подряд.

"Манчестер Юнайтед" набрал 18 очков и располагается на восьмом месте в турнирной таблице Английской премьер-лиги. "Челси" с 30 очками занимает первую строчку. В следующем туре "Манчестер Юнайтед" 2 декабря примет "Арсенал", а "Челси" днем ранее на выезде сыграет с "Уотфордом".