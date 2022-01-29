Генсек ООН призвал страны к соблюдению олимпийского перемирия

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал все страны к соблюдению олимпийского перемирия и прекращению враждебных действий во время предстоящих в Пекине зимних Игр, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Как отметил Гутерриш, олимпийское перемирие на фоне распространения конфликтов и напряженности "представляет собой шанс преодолеть разногласия и найти путь к устойчивому миру".

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.