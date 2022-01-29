Российского теннисиста оштрафовали на Australian Open

Российского теннисиста Даниила Медведева оштрафовали на $12 тысяч за поведение во время полуфинала Australian Open. Об этом сообщает телеканал Fox, передает Day.Az со ссылкой на АиФ.

В пятницу россиянин встретился с греком Стефаносом Циципасом. Игра завершилась победой Медведева со счетом 7:6 (7:5), 4:6, 6:4, 6:1.

Во втором сете российский спортсмен получил предупреждение за оскорбительный жест после проигрыша. Медведев накричал на судью, который, по его мнению, не обращал внимания на подсказки Циципасу со стороны отца-тренера. После матча россиянин извинился перед судьей.

По данным Fox, Медведева оштрафовали на $8 тысяч за оскорбительный жест и на $4 тысячи за неспортивное поведение.