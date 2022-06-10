Команда в групповых упражнениях по художественной гимнастике заняла лидирующую позицию в рейтинге азербайджанских спортсменов

Министерство молодежи и спорта Азербайджана опубликовало рейтинг спортсменов национальных команд по олимпийским видам спорта на июнь 2022 года, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Лидирующую позицию в рейтинге заняла команда в групповых упражнениях по художественной гимнастике. Команда заняла первое место в рейтинге с 255 баллами, исходя из успешных результатов на Кубках мира, организованных в апреле в Баку и в мае - в городе Памплона (Испания).

Победительница IV Игр исламской солидарности, двукратный серебряный призер летней Универсиады, участница Олимпийских игр в Токио Зохра Агамирова по итогам выступлений на вышеуказанных Кубках, заняла в рейтинге министерства третье место с 170 баллами.

По результатам участия в этапах Кубка мира в Катаре и Египте в марте, в Баку - с 31 марта по 3 апреля, а также в мае в Болгарии член сборной Азербайджана по спортивной гимнастике Никита Симонов расположился в рейтинге на шестой позиции со 125 баллами.

Серебряный и бронзовый призер Чемпионата мира среди юниоров, бронзовый призер Чемпионата Европы Арзу Джалилова по результатам участия в апреле в Кубке мира по художественной гимнастике в Баку заняла восьмую строчку рейтинга со 115 баллами.

Отметим, что рейтинговые баллы начисляются по правилам, установленным министерством молодежи и спорта. Подсчет рейтингового коэффициента в первую очередь предназначен для олимпийских видов спорта (среди взрослых). Международные соревнования по видам делятся на 5 категорий в соответствии с рейтингом, и баллы начисляются в соответствии с занятыми местами на этих соревнованиях.