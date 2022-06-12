Два болида вышли из строя в основной гонке "Формулы-2" в Баку

Две болида вышли из строя в основной гонке "Формулы-2" в рамках Гран-при Азербайджана "Формулы-1" 2022 года в Баку, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Два болида не справились с управлением, врезались в ограждение и прекратили гонку.

Отметим, что сегодня в Баку проходят основные гонки "Формулы-2".

Победитель станет известен по прохождению 29 кругов.