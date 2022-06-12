В Баку стартовала финальная гонка Гран-при Азербайджана "Формулы-1"

Стартовала финальная гонка Гран-при Азербайджана "Формулы-1" 2022 года.

Как сообщает Day.Az, сегодня состоится основной этап конкурса.

Так, в 3-й день гонки с 15:00 до 17:00 пилоты "Формулы-1" продолжат борьбу за Гран-при.

Отметим, что протяженность бакинской трассы составляет 6 километров. На ней имеются три высокоскоростных участка, 20 поворотов, максимальная скорость - 360 км/ч. В гонках принимают участие 10 команд.

Для зрителей предусмотрены 16 700 мест на девяти трибунах.