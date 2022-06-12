https://news.day.az/sport/1470086.html В Баку стартовала финальная гонка Гран-при Азербайджана "Формулы-1" - ФОТО - ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
В Баку стартовала финальная гонка Гран-при Азербайджана "Формулы-1" - ФОТО - ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
Стартовала финальная гонка Гран-при Азербайджана "Формулы-1" 2022 года.
Как сообщает Day.Az, сегодня состоится основной этап конкурса.
Так, в 3-й день гонки с 15:00 до 17:00 пилоты "Формулы-1" продолжат борьбу за Гран-при.
Отметим, что протяженность бакинской трассы составляет 6 километров. На ней имеются три высокоскоростных участка, 20 поворотов, максимальная скорость - 360 км/ч. В гонках принимают участие 10 команд.
Для зрителей предусмотрены 16 700 мест на девяти трибунах.
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