Португалия без Роналду потерпела первое поражение в Лиге наций

Сборная Португалии на выезде проиграла Швейцарии в рамках группового этапа Лиги наций. Встреча закончилась со счетом 1:0, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Единственный мяч забил форвард хозяев Харис Сеферович после передачи Сильвана Видмера.

Отметим, что участие в матче не принял нападающий португальской сборной Криштиану Роналду. Тренерский штаб разрешил форварду "Манчестер Юнайтед" не ехать в Швейцарию и раньше отправиться в отпуск.