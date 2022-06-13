https://news.day.az/sport/1470167.html Португалия без Роналду потерпела первое поражение в Лиге наций
Португалия без Роналду потерпела первое поражение в Лиге наций
Сборная Португалии на выезде проиграла Швейцарии в рамках группового этапа Лиги наций. Встреча закончилась со счетом 1:0, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Единственный мяч забил форвард хозяев Харис Сеферович после передачи Сильвана Видмера.
Отметим, что участие в матче не принял нападающий португальской сборной Криштиану Роналду. Тренерский штаб разрешил форварду "Манчестер Юнайтед" не ехать в Швейцарию и раньше отправиться в отпуск.
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