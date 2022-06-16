https://news.day.az/sport/1471213.html Гол Эмрели претендует на звание лучшего
Гол Эмрели претендует на звание лучшего
УЕФА огласил четверых кандидатов на звание лучшего гола 4-го тура Лиги наций по футболу.
Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, среди них также гол форварда сборной Азербайджана Махира Эмрели, забитый им в матче группы С3 против Беларуси в Баку (2:0).
Его конкурентами являются Энис Барди (Северная Македония), Ноа Ланг (Нидерланды) и Даниель Газдаг (Венгрия). В настоящее время голосование на официальном сайте УЕФА продолжается.
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