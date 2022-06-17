Мане рассказал, какой должна быть его будущая жена

Сенегальский нападающий "Ливерпуля" Садио Мане заявил, что его будущей жены не должно быть в социальных сетях, передает Day.Az со ссылкой на Чемпионат.

"Многие девушки у меня спрашивали, почему я не женат, но извините, вы только тратите время. Женщины, на которой я женюсь, не будет в социальных сетях. Я хочу жениться на той, которая будет уважать Бога и молитвы", - приводит слова Мане журналист Фрэнк Халид в социальной сети.

"Бавария" может подписать с Мане трехлетнее контрактное соглашение. Переговоры с "Ливерпулем" вступают в завершающую стадию и в скором времени "Бавария" подаст новый запрос по трансферу сенегальского нападающего.