Команда Азербайджана завоевала "бронзу" на ЧЕ по художественной гимнастике в программе с пятью обручами

В ходе заключительного дня соревнований на Чемпионате Европы по художественной гимнастике в Тель-Авиве (Израиль) команда Азербайджана в групповых упражнениях с результатом 34.750 балла завоевала "бронзу" в программе с пятью обручами, сообщает в воскресенье Day.Az.

На первом месте команда Италии (36.650 балла), второе место заняли представительницы Израиля (36.450 балла).

Сегодня команде Азербайджана в групповых упражнениях также предстоит выступит еще в одном финале - в программе с тремя лентами и двумя мячами.

В состав команды входят Гюллю Агаларзаде, Ляман Алимурадова, Камилла Алиева, Зейнаб Гумматова, Елизавета Лузан и Дарья Сорокина.

Наряду с этим сегодня прошли финалы в индивидуальной программе, по итогам которых Зохра Агамирова заняла восьмое место в упражнении с мячом (31.450 балла) и шестую позицию в программе с булавами (32.150 балла), Арзу Джалилова расположилась на восьмом месте в упражнении с лентой (28.500 балла).

Напомним, что ранее в ходе соревнований азербайджанская грация, юниорка Камилла Гафарова завоевала "бронзу" в программе с булавами, а команда Азербайджана в групповых упражнениях удостоена "бронзы" в многоборье.

Чемпионат Европы по художественной гимнастике проходит в Тель-Авиве (Израиль) 15-19 июня.