Определился победитель Гран-при Канады "Формулы-1"

Нидерландский пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен одержал победу в гонке девятого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" - Гран-при Канады.

Гонка прошла в воскресенье в Монреале, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Второе место занял испанский пилот команды "Феррари" Карлос Сайнс, третьим стал британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон.

Мексиканский гонщик команды "Ред Булл" Серхио Перес сошел с дистанции из-за технических проблем. Также не смогли закончить гонку японский пилот "Альфа Таури" Юки Цунода и немец Мик Шумахер из "Хааса".