Роналду показал, как готовится к новому сезону

Нападающий "Манчестер Юнайтед" и сборной Португалии Криштиану Роналду опубликовал в своих соцсетях фотографию процесса подготовки к новому сезону, продемонстрировав хорошую физическую форму, передает Day.Az.

"Чувствую себя отлично", - подписал он снимок.

В сезоне-2021/2022 Роналду провел 38 матчей за МЮ во всех турнирах, в которых забил 24 гола и отдал три результативные передачи.