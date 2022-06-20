https://news.day.az/sport/1472206.html Роналду показал, как готовится к новому сезону - ФОТО
Роналду показал, как готовится к новому сезону - ФОТО
Нападающий "Манчестер Юнайтед" и сборной Португалии Криштиану Роналду опубликовал в своих соцсетях фотографию процесса подготовки к новому сезону, продемонстрировав хорошую физическую форму, передает Day.Az.
"Чувствую себя отлично", - подписал он снимок.
В сезоне-2021/2022 Роналду провел 38 матчей за МЮ во всех турнирах, в которых забил 24 гола и отдал три результативные передачи.
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