Велогонщики определили победителя с помощью игры "Камень, ножницы, бумага"

Во время континентальных велосоревнований UCI Continental Circuits, этап которых прошёл в Словении, многие болельщики наблюдали забавную сцену. Выступающие за команду ОАЭ Team Emirates спортсмены Рафал Майка и Тадей Погакар вырвались вперед и оказались вдвоем на финишной прямой. У велосипедистов было преимущество в 22 секунды, поэтому на последнем километре они немного расслабились и решили определить победителя нестандартным способом, передает Day.Az со ссылкой на Fishki.

Чтобы всё было по-честному

Спортсмены решили определить победителя "по-мужски", а именно с помощью игры "Камень, ножницы, бумага". Тадей Погакар (в красном) выбрал "бумагу" и выиграл.