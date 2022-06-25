Первый день турнира «Большого шлема» по дзюдо в Улан-Баторе

Столица Монголии впервые принимает турнир по дзюдо в серии "Большого шлема". Со схваток в Улан-Баторе начнется рейтинговая олимпийская квалификация к Олимпийским Играм-2024 в Париже, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Япония завоевала свое первое золото на турнире в весовой категории меньше 48 кг. Чемпионка мира Нацуми Цунода, получила золото из рук президента Европейского союза дзюдо Ласло Тота, одержав победу над любимицей монгольских болельщиков Ганбаатарын Наранцэцэг.

Еще одно золото стране-изобретательнице дзюдо завоевал Рюдзю Нагаяма, выступающий в категории менее 60 кг. Его атакующий стиль помог ему победить серебрянного олимпийского чемпиона из китайского Тайпея Яна Юнвэя. Медаль ему вручил генеральный директор комитета всемирного движения мастеров боевых искусств Сун Мин Кан.

Узбекская дзюдоистка Диёра Келдиёрова завоевала золотую медаль в весовой категории менее 52 кг. Это ее вторая победа в серии большого шлема. Медаль ей вручил губернатор региона Булган Ариун-Эрдэнэ Батбаярын.

В финальной схватке в категории меньше 66 кг встретились монгольские дзюдоисты. Благодарная публика стала свидетелем прекрасного иппона в исполнении Баттогтоха Эрхембаяра.

Награду он получил из рук председателя комитета по физкультуре и спорту Монголии Доржсүрэнгийна Жаргалсайхана.

"Я очень рад, потому что дзюдо сейчас начинает заниматься очень много детей, - сказал Баттогтох. - Мы развиваем дзюдо в Монголии. И сегодня среди болельщиков было много детей. Это было здорово".

Монгольские болельщики встретили ликованием блестящую победу Энхриилен Лхагватогоо, еще одной ролевой модели для молодых монголов. Медаль ей вручила известная монгольская дзюдоистка старшего поколения, член международной федерации дзюдо, Эрденет-Од Хишигбат.

"Я чувствовала, как каждое восклицание на трибуне, каждые аплодисменты придавали мне новые силы, - рассказала Энхриилен. - Тот факт, что это был турнир большого шлема здесь у нас, в Улан-Баторе, создавал особое ощущение".

Дзюдо - один из самых популярных видов спорта в Монголии, поэтому монгольские дзюдоисты сделали всё от них зависящее, чтобы порадовать своих болельщиков. Необычный стиль в сочетании с силой и ловкостью делает монгольскую команду по дзюдо одной из самых сильных в наступающем олимпийском сезоне.