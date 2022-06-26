«Манчестер Юнайтед» не собирается продавать португальца Роналду
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"Манчестер Юнайтед" не планирует продавать португальского форварда клуба Криштиану Роналду. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным источника, в настоящий момент "красные дьяволы" не ведут никаких переговоров по продаже 37-летнего нападающего. Новый главный тренер манкунианцев Эрик тен Хаг хочет сохранить португальца и надеется, что футболист будет в составе команды в следующем сезоне.