https://news.day.az/sport/1474049.html «Манчестер Юнайтед» не собирается продавать португальца Роналду
«Манчестер Юнайтед» не собирается продавать португальца Роналду
"Манчестер Юнайтед" не планирует продавать португальского форварда клуба Криштиану Роналду. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По данным источника, в настоящий момент "красные дьяволы" не ведут никаких переговоров по продаже 37-летнего нападающего. Новый главный тренер манкунианцев Эрик тен Хаг хочет сохранить португальца и надеется, что футболист будет в составе команды в следующем сезоне.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре