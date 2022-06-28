Левандовски хочет перейти в «Барселону» из-за игрока «Реала» Бензема

Цезарий Кухарски, бывший агент польского форварда мюнхенской "Баварии" Роберта Левандовского, высказался о причинах возможного перехода нападающего в "Барселону", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Он хочет доказать, что он лучше Карима Бензема, это главная причина перейти в "Барселону". У Левандовского нет мечты. Для него игра в футбол - это работа, и он профессионал. "Реал" и "Барселона" находятся на одном уровне.

Думаю, что в итоге он подпишет контракт с "Барселоной", - цитирует агента Mirror со ссылкой на Radio Ser.

30 мая Левандовски объявил о решении покинуть "Баварию" в летнее трансферное окно.

В прошедшем сезоне немецкой бундеслиги Левандовски забил 35 мячей и стал лучшим бомбардиром турнира. В Лиге чемпионов мюнхенская "Бавария" вылетела в четвертьфинале от испанского "Вильярреала" (1:2 по сумме двух матчей).

Контрактное соглашение польского форварда с "Баварией" рассчитано до лета 2023 года.