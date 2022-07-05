https://news.day.az/sport/1476384.html Азербайджанская шахматистка стала победительницей турнира в Польше
Азербайджанская шахматистка стала победительницей турнира в Польше
Азербайджанская шахматистка Гюнай Мамедзаде заняла первое место в турнире в польском Быдгоще, передает Day.Az со ссылкой на Азериспорт.
В VIII туре она сыграла вничью с Алиной Кашлинской из Польши, а в последнем - также разошлась миром с украинкой Марией Музычук.
В итоге лидер женской сборной Азербайджана набрала шесть очков и на полбалла опередила экс-чемпионку мира Антуанетту Стефанову из Болгарии и польку Алину Кашлинскую.
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