Азербайджанская шахматистка стала победительницей турнира в Польше

Азербайджанская шахматистка Гюнай Мамедзаде заняла первое место в турнире в польском Быдгоще, передает Day.Az со ссылкой на Азериспорт.

В VIII туре она сыграла вничью с Алиной Кашлинской из Польши, а в последнем - также разошлась миром с украинкой Марией Музычук.

В итоге лидер женской сборной Азербайджана набрала шесть очков и на полбалла опередила экс-чемпионку мира Антуанетту Стефанову из Болгарии и польку Алину Кашлинскую.