https://news.day.az/sport/1486054.html Гаджи Алиев одолел в скандальном поединке иранского борца и судейскую бригаду - ФОТО - ВИДЕО
Гаджи Алиев одолел в скандальном поединке иранского борца и судейскую бригаду - ФОТО - ВИДЕО
Азербайджанский борец Гаджи Алиев (65 кг) одержал первую победу на Играх исламской солидарности в турецкой Конье.
Как передает Day.Az, в первом поединке он одолел соперника из Ирана Мортеза Чека (8:4).
Однако в этом поединке Гаджи пришлось бороться не только против соперника, но и против судейской бригады, которая по не понятным причинам всячески пыталась помочь иранскому борцу.
За считанные секунды Гаджи проигрывал со счетом 1:4, но смог проявить характер и одолел оппонента (8:4). Несмотря на протест соперника, у судей не оставалось иного шанса, кроме как присудить победу Гаджи Алиеву.
Таким образом Гаджи Алиев квалифицировался в полуфинал Игр.
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