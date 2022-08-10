Гаджи Алиев одолел в скандальном поединке иранского борца и судейскую бригаду

Азербайджанский борец Гаджи Алиев (65 кг) одержал первую победу на Играх исламской солидарности в турецкой Конье.

Как передает Day.Az, в первом поединке он одолел соперника из Ирана Мортеза Чека (8:4).

Однако в этом поединке Гаджи пришлось бороться не только против соперника, но и против судейской бригады, которая по не понятным причинам всячески пыталась помочь иранскому борцу.

За считанные секунды Гаджи проигрывал со счетом 1:4, но смог проявить характер и одолел оппонента (8:4). Несмотря на протест соперника, у судей не оставалось иного шанса, кроме как присудить победу Гаджи Алиеву.

Таким образом Гаджи Алиев квалифицировался в полуфинал Игр.