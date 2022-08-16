https://news.day.az/sport/1487483.html Азербайджанские спортсмены выступят в семи видах соревнований V Игр исламской солидарности
Азербайджанские спортсмены выступят в семи видах соревнований V Игр исламской солидарности
Сегодня азербайджанские спортсмены выступят в семи видах соревнований V Игр исламской солидарности.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, это баскетбол (3х3), дзюдо, стендовая стрельба, плавание, стрельба из лука, футбол и кикбоксинг.
Отметим, что в турецком городе Конья проходят V Игры исламской солидарности. Соревнования продлятся до 18 августа.
Всего в Играх исламской солидарности принимают участие спортсмены из 56 стран-членов Организации исламского сотрудничества. Соревнования проходят на 14 объектах города Конья. По их итогам спортсменам будут вручены 355 медалей.
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