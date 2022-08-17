Названы два клуба, в которые может перейти Роналду
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Футболист английского "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду сейчас имеет только два варианта для продолжения карьеры, передает Day.Az со ссылкой на AS.

Отмечается, что игрок может перейти в лиссабонский "Спортинг" или дортмундскую "Боруссию".

Руководство клуба заставило вновь вернуться к теме продажи португальца из-за вызывающего поведения игрока после поражения от "Брентфорда" (0:4).

По информации СМИ, Роналду желает покинуть "Манчестер Юнайтед" в летнее трансферное окно, поскольку недоволен тем, что команда не примет участия в Лиге чемпионов. Игрок пропустил всю межсезонную подготовку команды, СМИ сообщают, что форвард отделился от команды - обедает отдельно от других футболистов, а также выражает недовольство тренерской тактикой.