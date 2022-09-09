Сколько заработает новый тренер «Челси» по контракту?

Стало известно, сколько заработает новый главный тренер лондонского "Челси" Грэм Поттер. Об этом сообщает The Telegraph, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным источника, пятилетний контракт предполагает выплату английскому специалисту 60 миллионов фунтов. Также "синие" заплатили 15 млн фунтов "Брайтону" в качестве компенсации за переход наставника.

Также руководство привлечет Поттера к поискам спортивного директора "мирового уровня". "Челси" хочет найти подходящего менеджера до начала чемпионата мира - 2022 в Катаре, чтобы дать ему время подготовиться к январскому трансферному окну.

Поттер работал в "Брайтоне" с 2019 года. В прошлом сезоне он привел команду к самому лучшему результату в ее истории (девятое место).

Напомним, что Поттер сменил на посту главного тренера "Челси" немца Томаса Тухеля. Он работал в клубе с 2021 года. Под его руководством команда стала победителем Лиги чемпионов в сезоне-2020/21, а также обладателем Суперкубка УЕФА.

6 сентября "Челси" уступил в первом туре группового этапа Лиги чемпионов загребскому "Динамо" со счетом 0:1. На следующий день клуб объявил об увольнении Томаса Тухеля.