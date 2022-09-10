Гурбан Гурбанов о предстоящем матче Карабаха с Нантом

Главный тренер азербайджанского футбольного клуба "Карабах" Гурбан Гурбанов высказался насчет игр Лиги Европы, сообщает Day.Az со ссылкой на azerisport.com.

"Отрадно, что несмотря на поражение во вчерашнем матче против "Фрайбурга" (1:2) ребята не потеряли веру в себя и хорошо сыграли. Вижу, как с каждым матчем мои подопечные становятся опытными и уверенными. В начале игры получили сильный удар, но не сдались и продолжили бороться. Большую работу проделали. Если продолжим в том же духе, то в будущем покажем хорошие результаты.

Немного смотрел на нашего следующего соперника "Нанта". Это уже другой соперник, с другой игрой. Непросто будет против них. С первого тура видно, что все команды группы амбициозны. Играем в Баку. Будем пристально изучать соперника, чтобы выбрать правильную тактику на предстоящий матч. Если хотим выиграть в Баку, то должны потратить больше сил, чем потратили вчера. Это будет одна из сложнейших игр в группе", - заявил Гурбанов представителям СМИ в аэропорту.

Матч "Карабах" - "Нант" пройдет 15 сентября.