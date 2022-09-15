Швейцарский теннисист Федерер объявил о завершении игровой карьеры

Знаменитый швейцарский теннисист Роджер Федерер объявил, что принял решение завершить карьеру, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

41-летний спортсмен в социальных сетях сообщил, что последним турниром для него станет Кубок Лэйвера.

По его словам, здоровье больше не позволяет выступать на прежнем уровне. Он не исключил, что будет иногда выходить на корт в выставочных матчах, но подчеркнул, что больше не сыграет в туре и на турнирах "Большого шлема".

Федерер завоевал за карьеру 103 титула в рамках Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). Швейцарец восемь раз выигрывал Уимблдон, шесть раз - Открытый чемпионат Австралии, пять - Открытый чемпионат США, один - "Ролан Гаррос".

Федерер не выходил на корт с Уимблдона-2021 после того, как проиграл поляку Хуберту Хуркачу в четвертьфинале.