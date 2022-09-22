https://news.day.az/sport/1497514.html Объявлены арбитры матча Азербайджан – Казахстан
Объявлены арбитры матча Азербайджан – Казахстан
Определились судьи матча заключительного, 6-го тура группы C3 Лиги наций по футболу между сборными Азербайджана и Казахстана.
Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, главным арбитром встречи назначен Харм Осмерс, которому будут помогать лайнсмены Роберт Кемптер и Доминик Шааль, а также четвертый рефери Мартин Петерсен. Судейская бригада представляет Германию.
Матч Азербайджан - Казахстан состоится 25 сентября на стадионе "Далга Арена" в Баку и начнется в 20:00.
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