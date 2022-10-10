Де Бьязи отметил главных соперников "милли" на отборе ЕВРО-2024

Главный тренер сборной Азербайджана по футболу Джанни Де Бьязи прокомментировал итоги жеребьевки отбора чемпионата Европы 2024 года.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, в квалификации ЕВРО-2024 "милли" выступит в группе F с командами Бельгии, Австрии, Швеции и Эстонии.

"Неправильно будет, если скажем, что хотели такого итога. Это непростая группа. Фаворит группы - сборная Бельгии. Швецию и Австрии тоже надо особо отметить. Надо больше работать, биться для конкуренции с такими сильными соперниками", - заявил наставник "милли".

