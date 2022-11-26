Азербайджанский футболист в поле зрения клуба из Северной Македонии

Вингер азербайджанского футбольного клуба "Сумгайыт" Вусал Искендерли получил еще одно предложение из Северной Македонии.

Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, нападающего хочет подписать "Шкендия". Предстоящей зимой стороны проведут переговоры.

Ранее желание привлечь в свои ряды Искендерли выразил другой северомакедонский клуб - "Шкупи". Примечательно, что обе эти команды в настоящее время идут в топ-3 высшей лиги Северной Македонии.

