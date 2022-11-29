Анна Башта

Ряд международных федераций постепенно начали подводить итоги года. Первой в этом списке стало мировое фехтование, которое на своем Конгрессе в Лозанне (Швейцария) наградила саблистку сборной Азербайджана Анна Башту как лидера мирового рейтинга. Она и в самом деле провела потрясающий сезон, где впечатляет не только ее ведущая позиция в табели о рангах, но и результаты, которых достигла в нынешнем году, окончательно войдя в мировую элиту.

Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.сom, безусловно, именно рейтинг является той безусловной величиной, который помогает определить лучших в сезоне. Фактически, Башта является единственной нашей спортсменкой в сравнении с другими видами, лидирующей в классификации. Например, в борьбе финалистка чемпионата Европы Элис Манолова (65 кг) стала второй в итоговом рейтинге Объединенной Организации борьбы (UWW). Иными словами, фехтовальщица, по сути, признана Международной федерацией лучшей саблисткой по результатам сезона, который, к слову, еще не завершен.

Заключительным стартом будет Гран-при, намеченный на 8-12 декабря в Орлеане (Франция). Правда, его результаты никак не повлияют на расклад в табели о рангах, где Анна значительно опережает свою ближайшую преследовательницу и обидчицу по финалу чемпионата мира - японку Мисаки Эмуру. Собственно, именно она на данный момент является главной конкуренткой нашей саблистки, а третьей в мировом рейтинге идет Деспина Георгиаду из Греции.

В этом сезоне саблистка сборной Азербайджана в личных соревнованиях выиграла 4 золотые и одну серебряную награду, победив на Кубке мира в Пловдиве (Болгария) и Афинах (Греция), Гран-При в Падуе (Италия), а увенчала первую половину года триумфом на чемпионате Европы в Анталье. А уже через месяц стояла на пьедестале чемпионата мира в Каире (Египет), примерив серебро. Тогда она досрочно выиграла общий зачет Кубка мира. К этим результатам надо добавить и командную победу в составе сборной на Играх Исламской Солидарности в Конье.

Очевидно, что в своей карьере Башта вышла на новую высоту, тем интереснее будет наблюдать за ее выступлением в предолимпийском году, когда начнется борьба за олимпийские лицензии.