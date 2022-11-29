Экс-игрок "Ливерпуля" и "Манчестер Сити" возглавил английский "Уиган"

Бывший помощник главного тренера "Лестера" Коло Туре назначен наставником клуба "Уиган", выступающего в английском Чемпионшипе (второй дивизион страны).

Как передает Day.Az со ссылкой на Чемпионат, об этом сообщается на официальном сайте команды.

Коло Туре с февраля 2019 года работал помощником главного тренера в "Лестере", эту же должность он занимает в сборной Кот-д'Ивуара. Игровую карьеру Туре закончил в 2017 году в "Селтике". Ранее он также выступал за "Ливерпуль", "Манчестер Сити" и лондонский "Арсенал". В годы карьеры защитника он выиграл 10 трофеев, включая титул чемпиона Англии с "Арсеналом" и "Манчестер Сити".

После 21-го тура "Уиган" с 23 набранными очками располагается в турнирной таблице на 22-м из 24-х мест.