Джердан Шакири повторил достижение Месси и Роналду

Нападающий сборной Швейцарии Джердан Шакири смог повторить достижение аргентинца Лионеля Месси и португальца Криштиану Роналду, сообщает Opta, передает Day.Az со ссылкой на Чемпионат.

В матче заключительного тура группового этапа чемпионата мира по футболу в Катаре против сербов Шакири поразил ворота соперников на 20-й минуте встречи.

Таким образом, футболист отметился забитыми мячами уже на третьем мировом первенстве подряд, что удавалось только Месси и Роналду.

Кроме того, Шакири - первый швейцарец в истории, который забивал на трех разных чемпионатах мира.