https://news.day.az/sport/1516384.html Джердан Шакири повторил достижение Месси и Роналду
Джердан Шакири повторил достижение Месси и Роналду
Нападающий сборной Швейцарии Джердан Шакири смог повторить достижение аргентинца Лионеля Месси и португальца Криштиану Роналду, сообщает Opta, передает Day.Az со ссылкой на Чемпионат.
В матче заключительного тура группового этапа чемпионата мира по футболу в Катаре против сербов Шакири поразил ворота соперников на 20-й минуте встречи.
Таким образом, футболист отметился забитыми мячами уже на третьем мировом первенстве подряд, что удавалось только Месси и Роналду.
Кроме того, Шакири - первый швейцарец в истории, который забивал на трех разных чемпионатах мира.
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