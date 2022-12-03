Пилота Формулы-2 лишили прав

В обычной жизни гонщики редко ездят быстро по дорогам общего пользования, поскольку экстрима им хватает и на рабочем месте, но бельгиец Амори Кордил попался на превышении скорости, передает Day.Az со ссылкой на motor.ru. Молодой пилот, выступающий в моносерии Формула-2, лишился водительского удостоверения за езду со скоростью 179 километров в час в зоне действия ограничения в 50 километров в час. Более того, запись со своим нарушением спортсмен сам выложил в личный аккаунт TikTok.

Как сообщает бельгийское издание NLH, полиция города Термонде к северо-западу от Брюсселя признала Кордила виновным в превышении скорости за езду в зоне действия ограничения в 50 километров в час со скоростью 179 километров в час. Гонщика оштрафовали на 3600 евро и на полгода лишили водительского удостоверения.

Для Амори это не первый инцидент, связанный с нарушением правил дорожного движения, поскольку ранее его обвиняли в езде со скоростью более 300 километров в час - ролик этого проступка также был выложен в интернет. Но в том случае доказать, что за рулём был именно спортсмен, не удалось и наказывать гонщика не стали.

Формально отсутствие "прав" не мешает садиться за руль на гоночных трассах, поскольку для этого достаточно гоночной лицензии, однако промоутер Формулы-2 Бруно Мишель заявил, что ситуацию изучит Международная автомобильная федерация FIA - не исключено введение санкций в отношении спортсмена. Напомним, на 2023 год Амори Кордил подписал контракт с командой Virtuosi Racing.