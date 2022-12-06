Итальянскому футбольному клубу "Ювентус" может грозить исключение из высшего дивизиона чемпионата страны (серии А) из-за финансовых махинаций. Такое мнение газете Repubblica высказал юрист Маттиа Грассани, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Это самое тяжелое и серьезное расследование, которому подвергался "Ювентус" в своей истории, возможно, даже более серьезное, чем расследование в 2006 году. Правила фондового рынка, корпоративные и спортивные правила охватывают ряд незаконных действий. "Ювентус" рискует не только быть наказанным штрафом, по закону это может привести к исключению из чемпионата и вылету", - сказал Грассани.

29 ноября большинство членов совета директоров "Ювентуса", включая президента Андреа Аньелли и вице-президента Павла Недведа, приняли решение уйти в отставку. 1 декабря прокуратура Турина подготовила повестку о передаче Аньелли под суд. Его и других руководителей подозревают в нарушениях в финансовом управлении "Ювентусом". В частности, расследование касалось предоставления неверных финансовых данных, подтасовок и завышенных сумм покупки игроков, включая португальского нападающего Криштиану Роналду, который выступал за "Ювентус" с 2018 по 2021 год. Руководству "Ювентуса" могут вменять в вину распространение ложной информации о финансовом состоянии клуба, рыночные манипуляции, предоставление ложных деклараций о доходах за несуществующие операции, создание препятствий для аудиторского контроля.

1 декабря первая палата комитета финансового контроля по деятельности клубов (СFCB) Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) начала расследование в отношении "Ювентуса" на предмет возможных нарушений правил лицензирования и финансового "фэйр-плей".

В 2006 году Федерация футбола Италии установила, что несколько клубов двух высших дивизионов чемпионата страны вступили в сговор, участниками которого стали и судьи. После расследования "Ювентус" был отправлен во второй по силе дивизион чемпионата Италии и лишен титулов чемпиона 2005 и 2006 годов.