Вернется ли нападающий сборной Англии Стерлинг на ЧМ-2022?

Нападающий сборной Англии Рахим Стерлинг принял решение вернуться в расположение национальной команды на чемпионате мира в Катаре, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как сообщается в социальных сетях сборной Англии, Стерлинг присоединится к команде завтра, 9 декабря.

Напомним, что в дом футболиста во время его пребывания на чемпионате мира в Катаре вломились грабители. В этот момент жена и ребенок игрока находились дома. Стерлинг узнал о вторжении и в тот же день отправился на родину.

Стоит отметить, что изначально он пообещал главному тренеру команды Гарету Саутгейту прибыть в расположение национальной сборной к следующему матчу.

Сборная Англии 10 декабря в рамках ¼ финала встретится с Францией.