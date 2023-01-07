https://news.day.az/sport/1526414.html "Карабах" нашел замену Кади
Ранее вопрос перехода Арканжу зависел от ситуации того, покинет ли Кади "Карабах". Также, "Тондела" просила за трансфер своего вингера не менее 1 500 000 евро. Ныне практически все вопросы утрясены, и, если никаких проблем не возникнет, стороны вскоре официально оформят переход.
"Карабах" нашел замену Кади
Азербайджанский футбольный клуб "Карабах" в ближайшее время могут подписать нового легионера.
Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, речь идет о кабовердийском вингере португальской "Тонделы" Телму Арканжу. Агдамцы уже получили согласие от 21-летнего футболиста. Однако сделка пока еще не закрыта.
Ранее вопрос перехода Арканжу зависел от ситуации того, покинет ли Кади "Карабах". Также, "Тондела" просила за трансфер своего вингера не менее 1 500 000 евро. Ныне практически все вопросы утрясены, и, если никаких проблем не возникнет, стороны вскоре официально оформят переход.
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