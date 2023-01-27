https://news.day.az/sport/1532239.html Тебризский ФК осудил нападение на посольство Азербайджана
Тебризский ФК осудил нападение на посольство Азербайджана
Тебризский футбольный клуб "Трактор" опубликовал в своем Twitter-аккаунте пост в связи с нападением на посольство Азербайджана в Тегеране, передает Day.Az.
"Боль брата может понять только брат. Решительно осуждаем террористическое нападение на посольство Азербайджана в Тегеране. Прекратить террор!" - говорится в публикации.
Отметим, что сегодня утром в результате вооруженного нападения на посольство АР в Иране один человек погиб и двое получили ранения.
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