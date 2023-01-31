В Баку состоялась церемония награждения ежегодной спортивной премии Zəfər

В Баку состоялась церемония награждения традиционной премии за высокие спортивные достижения "Zəfər" (Победа), учрежденной журналом Sportsman при поддержке Министерства молодежи и спорта Азербайджана, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend. Премии были вручены представителям спортивного мира по итогам 2022 года.

На мероприятии в отеле Fairmont Baku присутствовали официальные лица в сфере спорта, чемпионы мира и Европы, представители спортивных федераций и клубов, а также другие представители спортивной общественности. Ведущим вечера был спортивный комментатор Сянан Шафизаде.

Главный редактор журнала "Sportsman" Рашад Гамаршахоглу отметил, что премия была учреждена в 2007 году и ярким показателем развития спорта в Азербайджане являются завоеванные на различных международных соревнованиях медали. Руководитель журнала особо отметил всемерную заботу и внимание, оказываемые государством спорту и спортсменам, проведение в стране множества значимых международных соревнований, что еще больше стимулирует спортсменов на высокие достижения.

Лауреатами премии " Zəfər 2022" в различных номинациях стали:

"Спортсмен года" - Эльданиз Азизли, "Спортивный ветеран года" - Эдуард Мамедов, "Тренер года" - Сияна Василева, "Федерация года" - Федерация борьбы Азербайджана, "Национальная команда года" - команда Национальной федерации каратэ Азербайджана, "Спортивный клуб года" - ФК "Нефтчи", "Футболист года" - Рамиль Шейдаев, "Спортивный журналист года" - Мехман Сулейманов, "Спортивный врач года" - Гусейнали Исмайлов, "Спортивная передача года" - "Foto +" CBC Sport, "Спортивное соревнование года" - регата "Кубок Президента 2022", "Спортивно-оздоровительный центр года" - "The club" Port Baku, "За заслуги в развитии азербайджанского спорта" - Этибар Гусейнов, "За заслуги в пропаганде азербайджанского спорта" - Айдын Алиев, "За заслуги в развитии азербайджанского спорта и олимпийского движения" - НОК, "За заслуги в развитии гимнастических видов спорта" - Федерация гимнастики Азербайджана, "За заслуги в развитии дзюдо" - Федерация дзюдо Азербайджана, "За заслуги в развитии азербайджанского футбола" - АФФА, "За заслуги в развитии азербайджанского детского футбола" - Ариф Зейналов, "За заслуги в организации спортивных мероприятий" - Бахруз Самедов.

Лауреатам были вручены ценные призы от НОК, АФФА, других структур и компаний. Для гостей была представлена развлекательная программа.

JW Marriott Absheron Baku.