ФИФА назвала тройку претендентов на звание лучшего вратаря года

Бельгиец Тибо Куртуа, аргентинец Эмилиано Мартинес и марокканец Яссин Буну вошли в тройку претендентов на звание лучшего вратаря 2022 года по версии Международной федерации футбола (ФИФА).

Как передает Day.Az, об этом сообщила пресс-служба организации.

Куртуа выступает за мадридский "Реал", в прошлом году вместе с командой он стал победителем Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА, чемпионата и Кубка Испании.

Мартинес вместе со сборной Аргентины выиграл чемпионат мира в Катаре и был признан лучшим вратарем турнира.

Буну в составе сборной Марокко дошел до полуфинала чемпионата мира в Катаре. Марокканцы стали первой африканской командой, которая смогла добраться до этой стадии.