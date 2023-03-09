Кубок мира по спортивной гимнастике в Баку: финалисты первого дня соревнований

В четверг, 9 марта, по итогам первого дня соревнований Кубка мира FIG по спортивной гимнастике в Баку определились финалисты на отдельных гимнастических снарядах, сообщает Day.Az.

Среди представителей мужской спортивной гимнастики определились финалисты в вольных упражнениях, в упражнениях на параллельных брусьях и кольцах.

Так, в финал в вольных упражнениях вышли - Аурель Бенович (Хорватия), Илья Ковтун (Украина), Милад Карими (Казахстан), Никола Бартолини (Италия), Райли Лоос (США), Имон Монтгомери (Ирландия), Доминик Каннингем (Ирландия) и Гарри Хепворт (Великобритания).

В упражнениях на параллельных брусьях в финал вышли - Керран Филлипс (США), Карлос Эдриэль Юло (Филиппины), Илья Ковтун (Украина), Кадзуки Мацуми (Япония), Дилан Хименес Хиральдо (Колумбия), Камерон-Ли Бернард (Франция), Мохамед Афифи (Египет) и Расулжон Абдурахимов (Узбекистан). Азербайджанский гимнаст Иван Тихонов в этом упражнении в финал не прошел, заняв с результатом 13.400 балла 15-ю позицию.

В упражнениях на кольцах в финал вышли - Никита Симонов (Азербайджан), Махди Ахмад Кохани (Иран), Ван Хан Фонг Нгуен (Вьетнам), Мехмет Айберк Косак (Турция), Карлос Эдриэль Юло (Филиппины), Райли Лоос (США), Винценц Хэк (Австрия), Гуань-И Лин (Китайский Тайбэй).

Среди представительниц женской спортивной гимнастики финалисты определились в опорном прыжке и в упражнениях на разновысоких брусьях.

Так, в опорном прыжке в финал вышли - Линмин Юй (Китай), Оксана Чусовитина (Узбекистан), Рифда Ирфаналутфи (Индонезия), Бильге Тархан (Турция), Эйтора Торсдоттир (Нидерланды), Нэнси Таман (Египет), Колин Девиллар (Франция) и Дарья Ясинская (Казахстан). Азербайджанская гимнастка Назанин Теймурова в финал не прошла, она с результатом 12.449 балла расположилась в квалификации на 10-м месте. Теймурова вторая в резерве.

В упражнениях на разновысоких брусьях в финал вышли - Циюань Цю (Китай), Джорджия Вилла (Италия), Санна Верман (Нидерланды), Эйтора Торсдоттир (Нидерланды), Джорджия-Роуз Браун (Австралия), Руби Пасс (Австралия), Севги Кайисоглу (Турция), Филипа Мартинс (Португалия).

Отметим, что Кубок мира FIG по спортивной гимнастике проходит 9-12 марта в Национальной арене гимнастики в Баку. В соревнованиях участвуют 173 гимнаста из 48 стран мира, что является рекордом по количеству стран-участниц за всю историю проведения Кубков мира по гимнастическим дисциплинам в нашей стране.

В первые два дня четырехдневных соревнований Кубка мира в Баку пройдут квалификационные этапы, а в оставшиеся дни - финалы, по итогам которых определятся победители и призеры в упражнениях на отдельных снарядах. Также по итогам четырехдневных соревнований гимнастам, набравшим наивысший балл, будет вручен традиционный Кубок AGF Trophy.

Азербайджан на соревнованиях представляют Никита Симонов, Иван Тихонов (мужская спортивная гимнастика), Самира Гахраманова, Назанин Теймурова (женская спортивная гимнастика).