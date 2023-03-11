Национальная арена гимнастики в Баку - спортивный комплекс мирового уровня – посол Великобритании
Национальная арена гимнастики в Баку - большой гимнастический комплекс мирового уровня.
Как передает Day.Az, об этом в субботу сказал Trend посол Великобритании в Азербайджане Фергус Олд.
"Ознакомился с Национальной ареной гимнастки, это замечательно, что в Азербайджане есть такой большой гимнастический комплекс мирового уровня, обеспеченный всем необходимым оборудованием", - сказал он.
Как отметил дипломат, представители делегации Великобритании на Кубке мира в Баку довольны атмосферой, царящей на соревновании, и созданными здесь условиями.
Посол, наблюдавший в Национальной арене гимнастики в Баку за ходом финальных соревнований Кубка мира FIG по спортивной гимнастике, поздравил азербайджанского спортсмена с золотой медалью, которую он завоевал в упражнении на кольцах.
"Поздравляю азербайджанского гимнаста Никиту Симонова. За последние 10-15 лет уровень гимнастики Азербайджана вырос. На Олимпийских играх буду болеть за Великобританию и Азербайджан", - сказал Фергус Олд.
Отметим, что Кубок мира FIG по спортивной гимнастике проходит 9-12 марта в Национальной арене гимнастики в Баку. В соревнованиях участвуют 173 гимнаста из 48 стран мира, что является рекордом по количеству стран-участниц за всю историю проведения Кубков мира по гимнастическим дисциплинам в нашей стране.
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