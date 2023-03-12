Дом звезды "Ливерпуля" ограбили

Дом футболиста клуба Английской премьер-лиги (АПЛ) "Ливерпуль" Мохамеда Салаха ограбили в Египте. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Al-Ahram.

Инцидент произошел 12 марта в доме игрока, который расположен на востоке Каира. Один из родственников Салаха сообщил правоохранителям о пропаже нескольких электроприборов, после чего было начато расследование. Также в саду был обнаружен газовый баллон, который преступники не смогли унести.

В текущем сезоне 30-летний нападающий провел за "Ливерпуль" 38 матчей во всех турнирах. В них он отметился 22 забитыми мячами и 11 результативными передачами.