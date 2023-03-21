Запретить игру головой в футболе призывают ученые

Вероятность развития деменции у футболистов выше, чем у остальной части населения, установили исследователи из Каролинского института в Швеции, сообщает еженедельник Lancet Public Health, передает Day.Az со ссылкой на ИА Красная Весна.

Ученые сравнили медицинские данные 6000 профессиональных футболистов и более 56 000 человек, не занимавшихся этим видом спорта, в период с 1924 по 2019 год. Выяснилось, что среди футболистов мужского пола, выступающих в высшем дивизионе Швеции, у 9% было диагностировано нейродегенеративное заболевание, по сравнению с 6% в контрольной выборке.

В исследовании изучались также различия в когнитивном здоровье полевых игроков и вратарей. У полевых игроков риск развития болезни Альцгеймера и других форм деменции был в 1,6 раза выше, чем у более широкой выборки населения. Но у вратарей, которые редко бьют головой по мячу, не было выявлено подобного повышения рисков. По мнению ученых, это "подтверждает гипотезу о том, что именно легкие удары, получаемые при приеме мяча на голову, могут объяснить повышенный риск у полевых игроков".

Однако у футболистов не было выявлено значительного увеличения риска болезни двигательных нейронов, при этом риск болезни Паркинсона и общей смертности был среди них ниже по сравнению с контрольной группой.

Как отмечает газета The Guardian, эти результаты коррелируют с шотландским исследованием 2019 года, которое показало, что у бывших профессиональных футболистов вероятность развития деменции и других серьезных неврологических заболеваний в 3,5 раза выше. А исследование, опубликованное в прошлом году, засвидетельствовало, что у профессиональных футболистов после 65 лет вероятность ухудшения здоровья мозга выше, чем у нефутболистов.

В этом контексте издание отмечает, что в Англии футбольная ассоциация собирается запретить детям младше 12 лет играть мячом головой в некоторых низовых соревнованиях. В случае успеха она обратится в правление Международного совета футбольных ассоциаций с просьбой внести в правила изменения, полностью исключающие игру головой для детей младше 12 лет.