Чемпионат Азербайджана по художественной гимнастике: церемония награждения победителей

В Национальной арене гимнастики в Баку прошла церемония награждения победителей и призеров 28-го чемпионата Азербайджана по художественной гимнастике среди спортсменок, выступивших в индивидуальной программе в возрастной категории "взрослые" (2007 года рождения и старше), сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Победители и призеры определены в упражнениях по отдельным предметам (обруч, мяч, булавы, лента).

В упражнении с обручем первое место заняла Зохра Агамирова, на втором месте - Алина Гезалова, третью позицию заняла Илона Зейналова.

В композиции с мячом золотую медаль завоевала Зохра Агамирова, "серебро" у Алины Гезаловой, бронзовую медаль завоевала Алина Мамедова.

В программе с булавами на высшую ступень пьедестала почета поднялась Зохра Агамирова, на втором месте Илона Зейналова, третью позицию заняла Камилла Сеидзаде.

В упражнении с лентой "золото" завоевала Зохра Агамирова, "серебро" - Алина Гезалова, бронзовая медаль у Илоны Зейналовой.

Зохра Агамирова, Алина Гезалова, Илона Зейналова и Камилла Сеидзаде являются воспитанницами клуба "Оджаг Спорт". Алина Мамедова - представляет Республиканскую комплексную спортивную школу.

Отметим, что 28-й чемпионат Азербайджана по художественной гимнастике проходил 24-25 марта в Национальной арене гимнастики. В соревнованиях приняли участие гимнастки, представляющие клуб "Оджаг Спорт", Бакинскую школу гимнастики, Республиканскую комплексную спортивную школу, Оздоровительный центр Гянджа-Нафталана, спортивный клуб "Grasiya", культурный центр "Зиря" и город Сумгайыт. Они выступили в двух возрастных категориях - "юниорки" (2008-2010 годов рождения) и "взрослые" (2007 г.р. и старше).