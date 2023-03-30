Стала известна причина конфликта Роналду с экс-тренером «МЮ» Рангником

Стало известно, почему нападающий Криштиану Роналду в бытность игроком "Манчестер Юнайтед" поругался с экс-наставником "красных дьяволов" Ральфом Рангником, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации ESPN, в 2021-м году португалец обратился к немецкому наставнику с просьбой дать ему капитанскую повязку, отобрав ее у защитника Харри Магуайра.

Рангник отклонил просьбу пятикратного обладателя "Золотого мяча", из-за чего их отношения испортились. Отметим, что Магуайр остается капитаном "Манчестер Юнайтед" до сих пор.

Напомним, что Роналду пополнил состав "Манчестер Юнайтед" в сентябре 2021 года. В ноябре 2022 года форвард покинул досрочно клуб после скандального интервью Пирсу Моргану.