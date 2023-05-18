"ПСЖ" нашел неожиданную замену Месси

Чилийский нападающий "Марселя" Алексис Санчес может заменить аргентинского форварда Лионеля Месси в "ПСЖ", передает Day.Az со ссылкой на Чемпионат.

По данным источника, представители "ПСЖ" уже связались с окружением Санчеса. Отмечается, что, хотя Санчес счастлив в "Марселе", его амбиции могут повлиять на возможный переход в стан парижан. Агент чилийского форварда в понедельник прибыл во Францию, чтобы обсудить судьбу игрока.

Санчес выступает за "Марсель" с 2022 года. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2023 года. В нынешнем сезоне чилиец принял участие в 41 матче во всех турнирах, в которых записал в свой актив 18 голов и три результативные передачи.