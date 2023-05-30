Месси может продолжить карьеру в чемпионате Англии

Клуб Английской премьер-лиги (АПЛ) присоединился к командам, которые попытаются летом заполучить капитана сборной Аргентины Лионеля Месси, сообщает Ole, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По его информации, пока Месси не определился с местом продолжения карьеры. Ранее стало известно, что интерес к футболисту, у которого завершается контракт с французским "Пари Сен-Жермен", проявляют "Интер Майами" из MLS, которым владеет легенда футбола Дэвид Бекхэм, а также "Барселона", за которую Месси выступал до переезда в Париж.

Помимо щедрого предложения "Аль-Хиляля" из Саудовской Аравии, по информации издания, аргентинский нападающий также будет серьезно рассматривать вариант с переходом в неназванный клуб АПЛ, который в следующем сезоне будет выступать в еврокубках.

Напомним, что аргентинец в августе 2021 года перебрался из "Барселоны" в "ПСЖ". Его контракт с французским клубом рассчитан до июня 2023 года.