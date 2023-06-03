Асенсио официально покинул «Реал»

Испанский нападающий Марко Асенсио покинул "Реал", сообщается на официальном сайте мадридского клуба, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Реал" благодарит за работу Марко Асенсио. Никогда не забудем его. Клуб желает Марко удачи и успехов в будущем", - говорится в сообщении.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Асенсио принял участие в 30 матчах, в которых ему удалось забить девять мячей и сделать шесть результативных передач. По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость испанского полузащитника оценивается в €25 млн.